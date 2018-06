Titolare dalla prima, segnerà soltanto alla decima giornata: è il 17 novembre quando trova il gol del 2-0 al Chievo che accorcerà con, indovinate un po’?, l’ex Bierhoff, naturalmente. A dicembre Spalletti inizia ad avere dei dubbi sui “grandi stimoli” e Jancker non è già più titolare, con il 2-1 sull’Empoli che segna la svolta. A 15’ dalla fine, sull’1-1, Spalletti lo cambia con Iaquinta, che al 91’ segnerà il gol-vittoria su rigore. Per la seconda metà di campionato Iaquinta è il titolare e Jancker l’uomo che subentra, nel quarto d’ora finale se gli va bene. Appurato che di bidone trattasi (20 presenze con quell’unico gol), l’Udinese non lo scarica e decide di concedergli una seconda chance. Nuova stagione, 16 presenze e ancora un solo gol in campionato, che però sa di rivalsa per il nostro eroe, trattandosi di un 1-0 decisivo alla Reggina, segnato poco dopo essere entrato dalla panchina in sostituzione di Iaquinta. Non c’è una terza possibilità, per lui, con il patron Pozzo che lo rispedisce in Germania accusandolo addirittura di essere venuto in Italia a fare il turista. Pensate se lo avesse visto fare anche delle rovesciate.