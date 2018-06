Mbappé dal cuore d'oro: premi in beneficenza

Un atto di generosità che supera il rettangolo verde e che si colloca tra le storie più belle da raccontare di questo Mondiale. Kylian Mbappé, il francese del Paris Saint-Germain, ha annunciato la sua disponibilità a donare in beneficenza l'intero bonus che riceverà al Mondiale 2018. Secondo i media russi, l'attaccante avrebbe dichiarato espressamente che indossare la maglia della Francia non rientra in un discorso economico: "Non voglio soldi per giocare in nazionale". Per ogni partita giocata in Russia, i calciatori della nazionale francese ricevono ventimila euro, più bonus in caso di buoni risultati. La dichiarazione di Mbappé, sempre attento alle iniziative di solidarietà, potrebbe convincere anche qualche suo compagno a comportarsi nella stessa maniera.