Lotteria, maledizione: sui calci di rigore se ne sono dette tante, per la crudeltà con la quale decretano vincitori e vinti al termine di partite tirate e combattute, spesso rocambolesche. Un pathos che aumenta nelle competizioni come i Mondiali, perché dagli 11 metri vengono decise non solo le sorti di una squadra, ma di un paese intero. È accaduto anche in questa edizione, con Spagna-Russia che è stata la prima partita di Russia 2018 a terminare dal dischetto. E l'esito, favorevole ai padroni di casa, ha di fatto confermato una tendenza ormai definita negli ultimi anni: nessuna "maledizione", anzi, i calci di rigore sono una vera e propria benedizione per la nazionale che è anche il paese ospitante della manifestazione. In cinque delle ultime sei edizioni infatti, chi giocava in casa ed è arrivato a giocarsi la qualificazione dagli 11 metri, ha sempre passato il turno. Dal '98 a oggi questo scenario non si è verificato soltanto nel 2010 in Sudafrica. Mentre, purtroppo, l'eccezione che conferma la regola è stata l'Italia nel 1990. Oggi è toccato alla Russia portare avanti questa tradizione, grazie agli errori spagnoli firmati Koke e Iago Aspas, con Akinfeev eroe nazionale. Ecco però i precedenti, illustri:



Francia '98: Italia-Francia, quarti di finale

La traversa colpita da Gigi Di Biagio a Parigi trema ancora, il rumore fu quello dell'eliminazione ai quarti di finale per l'Italia di Cesare Maldini. Rigori ancora fatali, quattro anni dopo la finale di Usa '94 contro il Brasile. A sorridere fu la Francia, che dopo lo 0-0 dei primi 120' vinse 4-3. Uno snodo fondamentale per les Blues, che si qualificarono per la semifinale contro la Croazia e conclusero il torneo vincendo la prima Coppa del Mondo della loro storia, a casa loro.