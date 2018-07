Cavani, lesione muscolare: recupero difficile

L’Uruguay trema: Edinson Cavani non ci sarà contro la Francia. Il Matador, reduce da un infortunio muscolare nel match degli ottavi contro il Portogallo (in cui è stato decisivo con una doppietta), salterà sicuramente i quarti di finale del Mondiale contro la Nazionale di Deschamps. Dopo gli accertamenti effettuati nella mattinata di lunedì in Russia, infatti, è stata riscontrata dallo staff medico della Celeste una lesione al gemello sinistro. Fortunatamente per l’attaccante del Paris Saint-Germain non c’è stata però alcuna rottura fibrillare, l’ipotesi più pessimistica formulata nelle ultime ore. Per questo motivo potrebbe recuperare per una ipotetica semifinale che l’Uruguay giocherebbe il 10 luglio.