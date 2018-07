Incubo de Gea: per Marca è il peggiore di sempre

In questo Mondiale pieno di sorprese, in cui le squadre favorite non riescono a far strada, capita anche che uno dei migliori portieri del mondo sembri il peggiore. David de Gea aveva concluso la sua stagione con il Manchester United con il premio di miglior portiere della Premier League. Sin dalla prima partita in Russia, però, è sembrato un giocatore diverso. Contro il Portogallo Cristiano Ronaldo l’ha trafitto tre volte, la seconda con un tiro innocuo. Poi nessun errore clamoroso, ma l’avventura è terminata con un bilancio impietoso: 10 gol subiti su 11 tiri, rigori inclusi.