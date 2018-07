Lei canta a squarciagola l’inno. Lui posta il video su Twitter dove scoppia di orgoglio. È il Mondiale di calcio, e tutto diventa bellissimo. Maglietta celeste dell’Uruguay indosso e numero 9 sul petto, come anche sulla schiena, quello del papà Luis. Suarez, che di gol nel Mondiale ne ha già fatti due, contro l’Arabia Saudita nella seconda giornata e il primo nel 3-0 rifilato alla Russia. La vittoria sul Portogallo lascia ora spazio per sognare ancora di più, e chissà che la carica in campo non sia arrivata anche e soprattuto dalla piccola Delfina sugli spalti: “Felice e orgoglioso di vederti mentre ti diverti, mia bellissima bambina. Grazie per avermi dato tutta la forza di cui ho bisogno”. Firmato il pistolero, che ogni tanto spara anche qualche tenerezza, a differenza di quanto succede in mezzo al campo. Il suo, o meglio: il loro, è solo però l’ultimo dei casi dei “figli del Mondiale”, ovvero di tutti quei meravigliosi quadretti familiari che in Russia continuano a regalare sorrisi e commozione.