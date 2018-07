Svegli fino a notte tardi per vincere ... alla playstation

Secondo il principale quotidiano della Germania, la Bild, durante il torneo i giocatori rimanevano svegli fino a tarda notte per giocare alla playstation, dilettandosi tra i vari videogame, da FIFA 18 a Call of Duty. Una situazione divenuta insostenibile per il commissario tecnico e il suo staff, tanto da costringerli a staccare la linea internet per impedire ai ragazzi di giocare online con alcuni amici in patria o addirittura organizzare partite tra le varie stanze dell'albergo. Un provvedimento che non è servito per riportarli in tempo sulla retta via e cambiare di conseguenza il destino della qualificazione. Un comportamento da "bambini in vacanza", come denunciato dal giornale Welt. Visti i risultati, un errore che non si ripeterà più: meglio vincere i trofei veri che accontentarsi dei successi nella realtà virtuale.