Prima l'Uruguay, poi il Brasile. Il Mondiale perde in poche ore due grandi protagoniste e si restringe sempre di più. Talmento tanto da occupare un solo continente, l'Europa. Con ancora due quarti da giocare, è già sicuro infatti che a contendersi il trofeo saranno Nazionali del vecchio continente, con il Sudamerica che chiude con un magro bottino, sebbene l'uscita di scena della Celeste per mano della Francia non rappresenti una grande sorpresa, soprattutto vista l'assenza di Cavani. Fa un certo effetto invece l'eliminazione della Seleçao, una delle candidate alla vittoria finale. Un ko che, nonostante la bella impressione fatta dal Belgio, ha soddisfatto anche le altre squadre ancora in corsa nella Coppa del Mondo. E c'è chi avrà un motivo in più per esultare, sebbene debba ancora garantirsi l'accesso nelle magnifiche 4 contro la Svezia: l'Inghilterra. Quattro squadre europee nelle semifinali dei Mondiali è un evento già accaduto quattro volte prima di quest'anno: 1934, 1966, 1982 e 2006. In tre di questi casi è stata l'Italia ad alzare la Coppa al cielo, mentre nel 66', il Mondiale disputato in casa, il trofeo è finito nelle mani degli inglesi e rimane tuttora l'unico successo per i Tre Leoni. La non partecipazione dell'Italia spiana quindi definitivamente la strada ai ragazzi di Southgate. Nella stagione che sorrise alla Regina, gli Azzurri tornarono a casa dopo la fase a gironi, chiusi dalla tragica sconfitta contro la Corea. Andò decisamente meglio invece nelle altre occasioni, a partire dalla prima storica vittoria di Vittorio Pozzo e seguita dal doppio successo ai danni della Germania. I tedeschi furono i finalisti sconfitti anche nel Mondiale vinto dall'Inghilterra, ma questa volta è toccato a loro scontrarsi con la maledetta Corea. Le coincidenze che fanno ben sperare il popolo inglese non finiscono qui, ma la costanza europea nei Mondiali non è del tutto una novità. Solo nella prima edizione della storia infatti, quella in Uruguay del 1930, non ci sono state almeno due Nazionali europee in semifinale perché allora ci arrivò solo la Jugoslavia. Nello stesso anno si disputarono le uniche semifinali della storia, prima di queste attuali, con Italia, Germania e Brasile contemporaneamente già a casa.