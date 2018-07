Come si batte la Svezia? Chissà quante volte se lo sarà chiesto in questi giorni Gareth Southgate, che questo pomeriggio affronterà la Nazionale allenata da Jan Andersson: 90 minuti con in palio la semifinale Mondiale, un altro passo in avanti verso il sogno di una Nazione intera. I calciatori inglesi infatti sono ben coscienti della grande attesa che c'è intorno al loro cammino nella competizione, con Kane e compagni che vogliono continuare ad alimentare sogni e speranze di tutto il popolo inglese. Per farlo bisognerà battere la Svezia in un match dove sarà necessario l'apporto di tutti: calciatori, tifosi e… non solo. Ed ecco allora che il Times è intervenuto per dare alcuni 'consigli' al Commissario tecnico inglese: un manuale con tanto di istruzioni stile Ikea per 'smontare' la Svezia. Alcune semplici regole da seguire per facilitare Kane nel suo scopo finale che è poi il sogno di una Nazione intera: spedire la palla all'incrocio dei pali e portare l'Inghilterra in semifinale. (Ph Times)