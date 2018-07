STATISTICHE & CURIOSITÀ

Questo sarà il 25° confronto tra queste due squadre. L’Inghilterra ha vinto in otto occasioni, la Svezia in sette (nove pareggi). I due precedenti incontri complessivi in Coppa del Mondo tra Svezia e Inghilterra sono terminati in parità, 1-1 nel 2002 e 2-2 nel 2006 (entrambi nella fase a gironi). La Svezia potrebbe diventare la terza squadra battuta dall’Inghilterra sia al Mondiale sia all’Europeo, dopo Germania e Svizzera. Gli inglesi hanno vinto 3-2 a Euro 2012. La Svezia giocherà per la quinta volta i quarti di finale del Mondiale – è passata alle semifinali in tre delle precedenti quattro (1938, 1958 e 1994), perdendo solamente nel 1934 contro la Germania. L’Inghilterra ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale per la prima volta dal 2006, quando poi perse ai rigori contro il Portogallo. La squadra dei Tre Leoni non va oltre questa fase dal 1990, quando vinse 3-2 col Camerun. L’Inghilterra ha passato solamente due dei precedenti otto quarti di finale disputati al Mondiale, nel 1966 e nel 1990. 11 degli ultimi 14 gol della Svezia al Mondiale sono stati segnati nel secondo tempo, inclusi cinque dei sei realizzati in questa edizione. Nessun giocatore inglese ha mai segnato più reti di Harry Kane (sei) in una singola edizione di un Mondiale. Anche Gary Lineker ne realizzò sei nel 1986, quando vinse la scarpa d’oro. Harry Kane ha segnato con tutti i suoi sei tiri nello specchio in questo Mondiale, inclusi tre calci di rigore – prima di lui l’ultimo giocatore a realizzare tre reti dal dischetto in una singola edizione del Mondiale era stato il bulgaro Hristo Stoichkov nel 1994. Harry Kane potrebbe diventare il terzo giocatore nella storia dell’Inghilterra a segnare in sette presenze consecutive – gli altri sono George Camsell (nove di fila tra il 1929 e il 1936) e Steve Bloomer (10 di fila tra il 1895 e il 1899). Robin Olsen ha mantenuto tre volte la porta inviolata al Mondiale 2018, nessun portiere svedese ha fatto meglio nella fase finale di un Mondiale (tre clean sheet anche per Ronnie Hellström nel 1974 e Karl Svensson nel 1958). L’attaccante svedese Marcus Berg ha tentato 13 tiri senza segnare al Mondiale 2018, il massimo per un giocatore senza reti in questo torneo. L’ultimo svedese con più conclusioni e senza gol in un Mondiale è stato Ove Grahn nel 1974 (17 tiri, zero gol).