Non succedeva da 28 anni che l’Inghilterra arrivasse così avanti in un Mondiale: vuoi per sfortuna, vuoi per inesperienza, vuoi per i rigori che sembravano ormai diventati una maledizione. Il 2018, però, sembra essere l’anno in cui tutto può cambiare: in Russia, la nazionale di Southgate sta mostrando muscoli e carattere, ed è finalmente tornata in semifinale. Pochi segreti, molta organizzazione: un gruppo giovane e ribelle è pronto ad affrontare la Croazia, per puntare al bottino più grosso. Intanto, Kane e compagni si godono il meritato riposo dopo il 2-0 rifilato ai quarti alla Svezia, così come le tanti lodi dei tifosi, che sui social network stanno spingendo con forza la loro nazionale.