Il tormentone

Quell’anno nel 1996 le cose non andarono benissimo per gli inglesi. Padroni di casa ma sconfitti ai soliti maledetti rigori dalla Germania in semifinale. Tre su tre le delusioni Mondiali dagli undici metri. Tre su quattro quelle nel continente. Non fosse che l’unica vittoria era arrivata proprio nel ’96 ai quarti, poi inevitabilmente resa vana da quell’errore proprio di Southgate al sesto rigore contro i tedeschi. No, quel giorno la coppa non tornò a casa. Ma in Russia, e nel Mondiale, la storia può essere riscritta. Perché contro la Colombia è arrivata una gioia dagli undici metri. Perché la Croazia è forte ma nessuno pare imbattibile per questa Inghilterra. Al tempo la canzone, intitolata in realtà “Three Lions”, venne composta da Ian Broudie (dei The Lightning Seeds) e da David Baddiel più Frank Skinner del programma Fantasy Football League. Oggi la cantano tutti. E per il calcio c’è anche un biglietto aereo speciale per tornare a casa. Dai suoi inventori.