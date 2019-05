Fattore U, come U20: tutto facile per Uruguay e Nuova Zelanda, che viaggiano a punteggio pieno rispettivamente nel girone C del Mondiale Under 20 in corso in Polonia. La Celeste ha superato 2-0 l'Honduras portandosi a quota 6 punti dopo due gare del raggruppamento (al debutto aveva battuto 3-1 la Norvegia). In gol anche il talendo acquistato nell'ultimo giorno del calciomercato invernale dal Parma, Nicolas Schiappacasse, che ha messo in ghiaccio il risultato che era stato sbloccato da un altro Nicolas, Acevedo. Stesso risultato contro la Norvegia anche per la Nuova Zelanda, che accede al turno successivo dopo il rotondo 5-0 della prima giornata contro l'Honduras. Decisive le reti nella ripresa di Stensness e l'autogol di Kitolano.