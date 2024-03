Nel consiglio tenutosi oggi la Fifa ha confermato che la Coppa del Mondo Under 17 sarà a 48 squadre e verrà organizzata annualmente anziché ogni due anni. Le prossime cinque edizioni, a partire dal 2025, si svolgeranno sempre in Qatar. La Coppa del Mondo Under 17 femminile, invece, viene ampliata a 24 squadre: si disputerà ogni anno a partire dal 2025 e sarà ospitata dal Marocco fino al 2029

Cambiano format e cadenze dei mondiali di calcio Under 17, e le novità riguardano sia quello maschile sia quello femminile. Lo ha deciso e comunicato la Fifa, il cui consiglio si è riunito (da remoto) oggi e ha preso queste decisioni. Per quanto riguarda la competizione maschile, si allarga il numero delle selezioni partecipanti. Il format passa da 24 a 48 squadre e non si svolgerà più ogni due anni ma dal prossimo anno diventerà un appuntamento annuale. Inoltre, a partire dal 2025, per cinque edizioni consecutive la manifestazione sarà organizzata dal Qatar (Paese che ha ospitato l'ultimo mondiale di calcio). Novità in arrivo anche per quel che riguarda la coppa del mondo femminile Under 17: sarà allargato a 24 squadre e sarà ospitato dal Marocco dal 2025 al 2029.