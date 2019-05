Un altro 2-0 per la Francia, che aveva battuto al debutto l'Arabia Saudita e si è imposta con lo stesso risultato su Panama, qualificandosi in anticipo agli ottavi del Mondiale Under 20 in corso in Polonia. I Bleus hanno trovato il gol del vantaggio allo scadere del primo tempo con Zagadou, mettendo in ghiaccio il risultato al 52' con Michael Cuisance. Panama resta quindi fermo a 1 punto in classifica. Nell'altra gara del girone, invece, il Mali riesce a spuntarla contro l'Arabia Saudita con un gol al 90' di Camara dopo una partita ricca di gol ed emozioni: 4-3 il risultato finale. La selezione africana è ora a 4 punti nel girone e affronterà la Francia all'ultima giornata.