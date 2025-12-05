È il giorno della verità. Dalle ore 18 seguiamo in tempo reale il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48 squadre, 12 gruppi e un nuovo format. Nell'urna anche i nomi delle squadre ancora coinvolte nei playoff di qualificazione (fra cui l'Italia): saranno tutte inserite in 4^ fascia. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it. Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, le reazioni a caldo e l'analisi del tabellone
Mondiale 2026, i gironi LIVE
Le fasce del sorteggio
- Fascia 1: Canada, Messico, Usa, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania
- Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia
- Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica
- Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia), Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania), Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) e Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda), Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) e Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
Come funziona il sorteggio
L'Italia parteciperà con una 'X' al sorteggio come altre 21 Nazionali che si giocheranno gli spareggi dall'Europa (16 squadre) al Playoff Interzona (6).
- Ognuno dei 12 gironi sarà composto da 4 squadre estratte da altrettante fasce.
- Sorteggio che seguirà una procedura tennistica a partire dalle 'teste di serie', big inserite in prima fascia che saranno distribuite in due percorsi diversi.
- Nessun girone potrà contenere più di una squadra della stessa Confederazione ad eccezione delle europee, rappresentate da 16 squadre. Ecco perché quattro gruppi ne ospiteranno per forza due
La procedura ' tennistica'
Proprio come per il tabellone di un torneo di tennis, il sorteggio inizierà dalle squadre della 1^ fascia e in particolare dai tre Paesi ospitanti che conoscono già il loro raggruppamento: Messico nel gruppo A, Canada nel B e Stati Uniti nel D. Successivamente saranno distribuite nei gironi le altre 'teste di serie' dove la prima e la seconda per ranking (Spagna e Argentina) saranno sorteggiate in due percorsi diversi. Stesso discorso per la terza e la quarta (Francia e Inghilterra) e così via. Questo per garantire una distribuzione più equilibrata in caso di vittorie dei rispettivi gironi e di modo da non incontrarsi prima della finale. Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione di ciascuna squadra nel girone sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito in base all'urna in cui viene estratta e il girone in cui viene assegnata
La prima fascia
Ne fanno parte i tre Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) insieme alle qualificate dal ranking Fifa più alto:
- Canada
- Messico
- Stati Uniti
- Spagna
- Argentina
- Francia
- Inghilterra
- Brasile
- Portogallo
- Olanda
- Belgio
- Germania
La seconda fascia
- Croazia
- Marocco
- Colombia
- Uruguay
- Svizzera
- Giappone
- Senegal
- Iran
- Corea del Sud
- Ecuador
- Austria
- Australia
La terza fascia
- Norvegia
- Panama
- Egitto
- Algeria
- Scozia
- Paraguay
- Tunisia
- Costa d'Avorio
- Uzbekistan
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudafrica
La quarta fascia: c'è l'Italia
In caso di accesso al prossimo Mondiale, l'Italia lo farà partendo dalla 4^ e ultima fascia riservata alle altre squadre che usciranno dai playoff. Ecco l'elenco completo:
- Giordania
- Capo Verde
- Ghana
- Curaçao
- Haiti
- Nuova Zelanda
- Vincente playoff europeo percorso A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)
- Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
- Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
- Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)
- Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)
- Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
Le maglie ai Mondiali
Le Nazionali che si preparano al Mondiale (anche quelle non ancora qualificate) stanno svelando le maglie che indosseranno (o potrebbero indossare). Le ultime presentate ufficialmente sono quelle di Portogallo, Austria, Svizzera e Repubblica Ceca
Dove si gioca? Gli stadi Mondiali
Come riporta la Fifa, il calendario aggiornato delle partite (con l'assegnazione a ogni stadio e il rispettivo orario di inizio) sarà pubblicato domani, sabato 6 dicembre
Le squadre più presenti di sempre ai Mondiali
E chi ha giocato più partite, fatto più punti o segnato più gol? Ecco le statistiche più interessanti
Le date dei Mondiali 2026
- Partita inaugurale: 11 giugno 2026
- Fase a gironi: dall'11 al 27 giugno 2026
- Sedicesimi: dal 28 giugno al 3 luglio 2026
- Ottavi: dal 4 al 7 luglio 2026
- Quarti: dal 9 all'11 luglio 2026
- Semifinali: 14-15 luglio 2026
- Finale 3° posto: 18 luglio
- Finale 1° posto: 19 luglio
Il calendario di tutti i playoff europei
Non c'è solo l'Italia a marzo: in campo altre 11 Nazionali che inseguono un posto al Mondiale
L'Italia va al Mondiale se: il cammino nei playoff
Come detto, partecipano al sorteggio anche le Nazionali che devono ancora qualificarsi attraverso gli spareggi Uefa e quello Interzona. In un altro sorteggio (quello dei playoff dello scorso 20 novembre), l'Italia di Gattuso ha conosciuto il percorso per tornare al Mondiale. Ecco le tappe che aspettano gli Azzurri:
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo alle 20.45 a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA, martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in trasferta
Le squadre già qualificate al Mondiale
Attualmente sono 42 su 48: le ultime 6 usciranno dagli spareggi europei e dal playoff Interzona
Dove seguire il sorteggio dei Mondiali
A Washington il sorteggio dei gironi del Mondiale
Appuntamento al John F. Kennedy Center for the Performing Arts dove, a partire dalle ore 18 italiane, prenderà forma il prossimo Mondiale in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ci sarà anche l'Italia con una 'X', partecipazione ancora non ufficiale visto che la qualificazione andrà raggiunta attraverso i playoff di marzo