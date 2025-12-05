Proprio come per il tabellone di un torneo di tennis, il sorteggio inizierà dalle squadre della 1^ fascia e in particolare dai tre Paesi ospitanti che conoscono già il loro raggruppamento: Messico nel gruppo A, Canada nel B e Stati Uniti nel D. Successivamente saranno distribuite nei gironi le altre 'teste di serie' dove la prima e la seconda per ranking (Spagna e Argentina) saranno sorteggiate in due percorsi diversi. Stesso discorso per la terza e la quarta (Francia e Inghilterra) e così via. Questo per garantire una distribuzione più equilibrata in caso di vittorie dei rispettivi gironi e di modo da non incontrarsi prima della finale. Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione di ciascuna squadra nel girone sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito in base all'urna in cui viene estratta e il girone in cui viene assegnata