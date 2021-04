Il 2-1 con cui la Macedonia ha inaspettatamente fatto l’impresa vincendo in Germania nelle qualificazioni Mondiali ha tra i suoi protagonisti anche Timo Werner: suo l’incredibile gol fallito a porta vuota che – il risultato era ancora sull’1-1 – avrebbe portato in vantaggio i tedeschi a 10’ dalla fine. Il protagonista in negativo per i padroni di casa, però, si trasforma in una sorta di “eroe nazionale” per i macedoni, che simpaticamente hanno deciso di omaggiarlo con la cittadinanza onoraria.



Una finta carta d’identità, quella pubblicata dal quotidiano “Vecer”, a omaggiare l’attaccante del Chelsea, capace di divorarsi un gol già fatto quando, messo davanti alla porta vuota da un assist di Gundogan, si è “incartato” al momento di appoggiare la palla in rete, lisciandola. Sei minuti dopo, il gol di Elmas farà la storia per la Macedonia.