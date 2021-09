Prima il rigore sbagliato nel primo tempo, poi la doppietta negli ultimi minuti per ribaltare il risultato e regalare al Portogallo una vittoria importante contro l'Irlanda, nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Cristiano Ronaldo ancora decisivo e nuovamente protagonista di un importante record. Questi due gol, infatti, gli consentono di diventare il giocatore con il maggior numero di gol con la propria Nazionale, staccando così Ali Daei, con cui precedentemente lo condivideva. Gli bastava un gol, CR7 ne ha segnati due e ha festeggiato così sui social quest'ennesimo record della sua carriera: "Non riesco nemmeno ad esprimermi a parole, sono entusiasta per questa sensazione travolgente – ha scritto su Instagram - Andiamo, Portogallo! Andiamo! Di tutti i record che ho battuto durante la mia carriera – e fortunatamente ce ne sono stati alcuni – questo è molto speciale per me ed è sicuramente tra i risultati che mi rendono maggiormente orgoglioso. Innanzitutto, perché ogni volta che rappresento il mio Paese è un momento speciale, perché sto difendendo il Portogallo e mostrando al mondo di che pasta sono fatti i portoghesi. In secondo luogo, perché le competizioni per squadre nazionali hanno sempre avuto un impatto molto forte su di me mentre crescevo, vedendo i miei idoli giocare per le loro bandiere ogni due estati negli Europei e nei Mondiali. Ma infine e soprattutto, perché segnare 111 gol per il Portogallo significa 111 momenti come quelli che abbiamo vissuto oggi in Algarve, momenti di unione mondiale e di felicità per milioni e milioni di cittadini portoghesi in tutto il mondo. Per loro vale ogni sacrificio".