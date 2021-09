Con il successo sull'Irlanda (doppietta di CR7), il Portogallo va in fuga nel gruppo A. Nonostante il pari con la Bosnia, la Francia resta a +4 sull'Ucraina fermata in Kazakistan nel gruppo D. La Danimarca batte la Scozia (gol di Maehle) e va a +5 su Israele e Austria entrambe vittoriose. Norvegia e Olanda impattano 1-1 e non guadagnano sulla Turchia fermata sul 2-2 dal Montenegro. Successi anche per Israele, Malta e Lussemburgo

GOL IN NAZIONALE, RONALDO STACCA ALI DAEI