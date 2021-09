40 gol nel martedì di qualificazioni al Mondiale in Qatar. Quattro di questi arrivano dalla Serie A: Milinkovic-Savic illude la Serbia, ma poi un'autorete di Milenkovic regala il pari all'Irlanda. A segno Kjaer e Skov Olsen nel 5-0 della Danimarca, gioia anche per il croato Pasalic. Doppietta di Griezmann nel 2-0 della Francia, Depay ne fa 3 nel 6-1 dell'Olanda ai danni della Turchia. Tripletta anche per Haaland