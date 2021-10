Prima convocazione in assoluto nella Nazionale maggiore per il portoghese del Milan, che è stato aggregato al gruppo dal CT Fernando Santos per l'amichevole contro il Qatar di sabato prossimo e la sfida col Lussemburgo di martedì prossimo valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar

Dal Milan al Portogallo, il passo è quello felpato di Rafael Leao. A suon di gol (4 in 9 partite stagionali) e super prestazioni, l'esterno rossonero, in rete anche nella più che convincente vittoria della squadra di Pioli contro l'Atalanta, si è conquistato la sua prima convocazione in Nazionale maggiore. Merito (si fa per dire) anche di due defezioni, quelle di Domingos Duarte e Rafa, che hanno costretto il CT Fernando Santos a integrare le sue convocazioni con, oltre al giocatore del Milan, José Fonte e Trincao. Due gli impegni nei quali potrebbe essere impegnato ora Leao, che in passato aveva ovviamente già vestito la maglia del Portogallo in tutte le categorie giovanili dalla U16 alla U21: sabato l'amichevole contro il Qatar, martedì invece la sfida contro il Lussemburgo valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.