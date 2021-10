È durata solo trenta minuti la partita di Berat Djimsiti con la sua Albania. Il difensore dell'Atalanta, schierato titolare dal ct Edy Reja nella partita contro l'Ungheria valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022, è stato costretto ad alzare bandiera bianca alla mezz'ora per una frattura all'avambraccio sinistro. Resta ancora da capire la tipologia della frattura, se composta o scomposta, anche se dalle prime foto che arrivano dal campo la sensazione è che non sia una bellissima frattura. Ciò che invece è sicuro è il periodo minimo di stop per il difensore, che dovrà stare ai box per almeno un mese, anche in caso di rottura composta dell'arto. Il giocatore nelle prossime ore rientrerà a Bergamo dove verrà sottoposto a ulteriori controlli e molto probabilmente verrà operato d'urgenza. Brutta notizia per Gasperini che proprio pochi giorni fa aveva visto infortunarsi Rafael Toloi, oltre a Gosens e Pessina.