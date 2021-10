I dubbi del campione brasiliano sul proprio futuro in nazionale: "Non so se avrò più la forza mentale per affrontare il calcio. Farò di tutto per presentarmi bene e vincere con il mio Paese, per realizzare il sogno più grande che avevo fin da bambino"

Il Mondiale in Qatar si avvicina sempre di più. Tra i grandi protagonisti della manifestazione intercontinentale prevista tra novembre e dicembre del 2022 ci sarà sicuramente Neymar con il suo Brasile. Il campione del Paris Saint-Germain ha parlato del Mondiale nel corso di un documentario su di lui, dal titolo "Neymar jr. and the line of kings", lasciando molti dubbi su un suo proseguo di carriera in nazionale oltre il Qatar: "Penso che sarà il mio ultimo Mondiale. Non so se avrò più la forza mentale per affrontare il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene e farò di tutto per vincere con il mio Paese, per realizzare il mio sogno più grande sin da quando ero piccolo". Una notizia che, se confermata, lascerebbe a bocca aperta i fan di tutto il mondo, visto che Neymar al termine del Mondiale avrà soltanto 30 anni.