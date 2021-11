Il commissario tecnico ha annunciato due forfait in vista delle due gare decisive per la qualificazione ai Mondiali contro Svizzera e Irlanda del Nord: "Zaniolo e Pellegrini non stanno bene e tornano a casa. Per Barella non sembrerebbe nulla di grave, ma valuteremo nei prossimi giorni. Entrambi gli assenti verranno sostituiti". E sul match di venerdì: "Sarà una gara importante da preparare senza pressioni. Se giocheremo come l'andata otterremo un buon risultato, ma secondo me faremo anche meglio"

L'Italia si appresta ad affrontare due sfide fondamentali per la qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. In particolare il focus va sullo scontro diretto di venerdì contro la Svizzera all'Olimpico, da vincere assolutamente per fare un passo probabilmente decisivo verso il primo posto nel girone. Alla sfida con gli uomini di Petkovic mancheranno però almeno due importanti calciatori della nazionale azzurra, come ha annunciato in conferenza stampa Roberto Mancini: "Abbiamo qualche problema fisico per qualcuno. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Per Barella non sembra sia nulla di preoccupante, ma valuteremo in questi giorni. Li sostituiremo entrambi, stiamo decidendo adesso per vedere le condizioni di chi dobbiamo chiamare, anche perché nei giorni successivi dobbiamo anche valutare Barella e quindi ne chiamiamo due. Pessina? Non lo abbiamo chiamato perché non era pronto, ora stiamo valutando anche lui".