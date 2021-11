Dopo il forfait di Immobile, contro la Svizzera Mancini dovrà fare a meno anche di Giorgio Chiellini. Il capitano azzurro nei giorni scorsi aveva lavorato a parte ma non è a disposizione e lascerà il ritiro. In difesa provato Acerbi con Bonucci. Barella invece si è allenato con il gruppo

Mancini perde un altro big. Dopo il forfait di Ciro Immobile, il Ct della Nazionale contro la Svizzera dovrà fare a meno anche di Giorgio Chiellini. Il capitano azzurro, che si era fermato durante il riscaldamento contro la Fiorentina, in questi giorni aveva lavorato a parte ma non ha recuperato e lascerà il ritiro. Le buone notizie per Mancini arrivano però da Barella: il centrocampista nerazzurro ha lavorato regolarmanete con il gruppo. Per la sfida di venerdì contro la Svizzera, importante per la qualificazione al mondiale, in difesa di fianco a Bonucci potrebbe prendere posto Acerbi, con Di Lorenzo ed Emerson sulle fasce. A centrocampo con il recuperato Barella dovrebbero giocare Jorginho e Locatelli. Davanti, con l'assenza di Immobile, Insigne "falso nueve" affiancato da Berardi e Chiesa