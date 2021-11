Il commissario tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Svizzera: "Ci dispiace per gli assenti, ma siamo in una situazione positiva e dobbiamo restare tranquilli. Belotti e Barella? Stanno bene, possono giocare entrambi"

È tempo di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini , che venerdì sera alle 20:45 affronterà la Svizzera all'Olimpico di Roma nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale del Qatar . Nella conferenza stampa di presentazione, il commissario tecnico azzurro ha esordito parlando dei suoi ragazzi: " Li ho visti tranquilli e concentrati . Stanno bene e sanno che per vincere devono essere sempre al 100%. I tifosi sicuramente ci daranno una mano, abbiamo giocato all'Olimpico tre gare dell'Europeo e il loro calore si è sentito". Sulla Svizzera: " Giocano un ottimo calcio da diversi anni , tutte le partite in cui li abbiamo affrontati sono state difficili. Dobbiamo fare la nostra gara e il nostro gioco".

Mancini: "Ci dispiace per Immobile e Chiellini"



Poi Mancini passa a commentare le condizioni dei suoi giocatori, a partire da quelli che non ci saranno come Immobile e Chiellini: "Ci dispiace per loro due, ma credo sia una cosa comune a tutte le Nazionali, gli infortuni possono essere un po' di più in questa fase. Noi siamo in una situazione positiva e dobbiamo stare tranquilli anche se sarà difficile". Diverse, invece, le possibilità di vedere Belotti e Barella in campo: "Abbiamo due allenamenti prima del match e dobbiamo ancora valutare alcune cose, ma Belotti ha chance di giocare. Anche Barella sta bene, mercoledì si è allenato con la squadra e credo che possa trovare il suo spazio con la Svizzera". Un'ultima battuta, poi, sul processo di crescita del suo gruppo: "La squadra non è cambiata molto dall'Europeo, credo che abbia ancora ampi margini di miglioramento e che possa diventare acora più forte da qui al Mondiale".