"Contro la Svizzera è uno spareggio a eliminazione diretta, conta solo raggiungere l'obiettivo, staccare il pass per il Mondiale poi avremo un anno per prepararci al meglio". Parla così ai microfoni di Rai Sport Giorgio Chiellini alla vigilia della sfida tra Italia-Svizzera, decisiva per il primo posto nel girone. Un match che non lo vedrà protagonista in campo causa infortunio, un problema agli adduttori accusato prima di Juve-Fiorentina, bensì in tribuna visto che il capitano ha deciso venerdì di andare a Roma per sostenere i compagni di squadra. Mancini che, oltre allo stesso Chiellini, dovrà fare a meno di diversi giocatori ai box per problemi fisici: "Anche la Svizzera ha molte assenze, tutte le nazionali ne hanno, quella dei calendari troppo fitti fra campionato coppe e nazionale è una questione che andrà valutata, speriamo di essere ascoltati e trovare soluzione per tutelare la salute di noi giocatori. Io e Bonucci assenti con la Juve ma in ritiro con gli azzurri? In società sanno che io e Leo abbiamo sempre giocato in passato e anche di recente con fastidi che portiamo avanti da tempo, la nazionale è importante, è un orgoglio farne parte, nessun e calciatore però fa giochetti per recuperare per giocarci. Gioca chi è pronto, chi non lo è giusto che lasci farlo agli altri visto che siamo tanti".