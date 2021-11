Van Gaal infortunato: allenamento in golf cart

È stata una vigilia particolare quella vissuta dal commissario tecnico dell' Olanda , Louis Van Gaal , prima del match contro la Norvegia , decisivo per gli oranje nella corsa verso Qatar 2022. Tutta colpa di una...bicicletta . Sì perché l'allenatore olandese ha avuto un incidente in bici dopo la sessione di allenamento svolta domenica. Per Van Gaal caduta e infortunio all'anca . Il problema fisico, tuttavia, non ha impedito al commissario tecnico di presenziare alla rifinitura di un cruciale incontro per l'Olanda che insegue quella qualificazione ai Mondiali mancata nel 2018. Così Van Gaal ha diretto i suoi uomini a bordo di un golf cart , entrato sul terreno di gioco del KNVB Campus a Zeist, nei Paesi Bassi.

"Il mio cervello funziona ancora"

Van Gaal, in conferenza stampa, ha rassicurato tutti sulla sua presenza in panchina contro la Norvegia. Tuttavia ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sua camera d'albergo: "Fisicamente non sto bene, ma il mio cervello funziona ancora - ha spiegato - Fa ancora parecchio male, ma posso ancora fare tutto e ho fatto tutto quello che normalmente faccio". Un sospiro di sollievo sia per l'allenatore che per i giocatori olandesi, come raccontato dal capitano degli oranje Virgil Van Dijk: "È andato in ospedale per un controllo - spiega - Siamo molto felici che sia ancora con noi e che possa guidarci martedì sera".