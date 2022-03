La Francia convoca Giroud al posto di Benzema

Olivier Giroud torna a vestire la maglia della Francia . Il ct francese Didier Deschamps ha convocato l'attaccante del Milan per le prossime due amichevoli al posto di Karim Benzema , fermato da un problema al polpaccio sinistro che lo costringerà a saltare anche il Clasico Real Madrid-Barcellona. Per Giroud si tratta di un ritorno in nazionale quasi un anno dopo l'ultima volta . Archiviato l'Europeo la scorsa estate (dove aveva giocato solo 40 minuti), Deschamps non ha convocato l'attaccante del Milan negli ultimi impegni. La Francia, già qualificata ai Mondiali, giocherà venerdì 25 marzo al Velodrome di Marsiglia contro la Costa d'Avorio , mentre martedì 29 sfiderà il Sudafrica allo stadio Pierre Mauroy di Lille.

I numeri di Giroud con la Francia

Giroud è il quarto "italiano" convocato da Deschamps per i prossimi impegni dopo Maignan, Theo Hernandez e Rabiot. L'attaccante ha giocato 110 partite con la maglia dei blues, quinto per numero di presenze con la nazionale francese. Giroud, inoltre, insegue un record. Finora ha segnato 46 gol con la Francia, cinque in meno del recordman Thierry Henry. La punta del Milan avrà a disposizione 180 minuti per avvicinarsi all'ex attaccante dell'Arsenal, ma soprattutto per lanciare un segnale ulteriore a Deschamps in vista del Mondiale in Qatar.