L’Albiceleste di Scaloni è sempre uno spettacolo. In una notte in cui i gol non sono di certo mancati, i campioni del mondo in carica hanno travolto la Bolivia facendo segnare la vittoria più ampia della propria storia nelle qualificazioni sudamericane. Grande protagonista, neanche a dirlo, Leo Messi con una tripletta e due assist per i compagni. Tanti gol anche per la Colombia (4-0 al Cile) e il Brasile (4-0 al Peru’)