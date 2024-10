La nona giornata delle qualificazioni mondiali in Sudamerica registra il ritorno alla vittoria del Brasile, che passa 2-1 in Cile grazie alla coppia del Botafogo Igor Jesus-Luiz Henrique. Solo 1-1 in Venezuela per l'Argentina, che ritrova Messi dall'inizio a differenza di Lautaro subentrato nel finale. La Colombia cade in Bolivia, termina senza gol tra Ecuador e Paraguay

Passo avanti del Brasile sulla strada delle qualificazioni al Mondiale del 2026 : i verdeoro soffrono ma vincono (1-2) con un gol nel finale sul campo del Cile. I padroni di casa, al penultimo posto nel raggruppamento, passano in vantaggio dopo appena due minuti quando Vargas batte di testa il portiere del Manchester City Ederson. Il Brasile pareggia nei minuti di recupero del primo tempo sempre con un gol di testa, firmato dall'attaccante del Botafogo Igor Jesus su cross di Savinho. La partita sembra destinata a finire in parità ma all'89' Luiz Henrique , compagno di Jesus al Botafogo e inizialmente in panchina, segna il gol della vittoria con un tiro dal limite dell'area. Novanta minuti in campo per lo juventino Danilo . Il Brasile la spunta di misura e conquista tre punti fondamentali per risalire al quarto posto.

Un pareggio per l'Argentina di Messi

Solo un pari per l'Argentina in Venezuela e Colombia ko in Bolivia. Il ritorno di Lionel Messi, schierato dall'inizio, anticipa il vantaggio di Otamendi al 13' proprio su calcio piazzato battuto da Leo. Il Venezuela non si arrende e nella ripresa trova l'1-1 di testa col 35enne Rondon. Solo pochi minuti nel finale per i subentrati Lautaro Martinez e Paredes. L'Albiceleste resta al comando del girone sulla strada del Mondiale 2026 in Usa, Canada e Messico. Alle sue spalle c'è la Colombia, che esce sconfitta in Bolivia con la rete di Miguelito nonostante l'inferiorità numerica della Verde dal 20' per l'espulsione di Cuellar. Un match giocato a quota 4.150 metri sul livello del mare a El Alto. Termina 0-0 tra Ecuador e Paraguay, manca solo Perù-Uruguay (in programma in serata) per completare il programma della 9^ giornata.