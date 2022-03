Alla vigilia del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, Carlo Ancelotti in conferenza ha annunciato: "Karim Benzema non ci sarà. Non si è allenato a causa della piccola lesione che ha e non possiamo rischiarlo". Il bomber francese era stato costretto al cambio nell'ultimo match di Liga contro il Maiorca a causa di un problema muscolare al polpaccio che lo sta tenendo ai box e gli farà saltare l'attesissimo match del Bernabeu in programma domenica alle 21 (e anche le due amichevoli con la Francia di Didier Deschamps: "Resterà a Madrid", ha detto Ancelotti). Sarà una perdita pesante per il Real, visto il peso di un giocatore come Benzema e soprattutto il suo straordinario momento di forma: dopo l'incredibile tripletta al Psg in Champions, il bomber aveva segnato una doppietta proprio nell'ultimo match di Liga contro il Maiorca, prima dell'uscita forzata per il problema muscolare che si porterà dietro ancora per qualche giorno.