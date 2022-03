Qatar 2022, come funzionano i playoff

Da giovedì 24 marzo iniziano i playoff per decretare le ultime tre nazionali europee che parteciperanno ai Mondiali in Qatar. L'Italia sarà impegnata nella semifinale con la Macedonia del Nord e in caso di successo affronterà la vincente di Portogallo-Turchia. Ecco nel dettaglio gare, programma e regolamento Condividi

Dodici squadre (diventate undici per l'esclusione della Russia) e soltanto tre posti a disposizione per Qatar 2022. Tra giovedi 24 e martedì 29 marzo i playoff decideranno il destino di queste nazionali: le 10 seconde classificate nei gironi di qualificazione più le due migliori della scorsa Nations League (Austria e Repubblica Ceca). Solo in tre andranno ad aggiungersi alle 10 vincitrici dei raggruppamenti attraverso un nuovo meccanismo di sfide che vedrà affrontarsi nazionali prestigiose tra cui anche l'Italia. Due gare ad eliminazione diretta (semifinali e finale) che decreteranno le ultime qualificate per la rassegna iridata che si terrà il prossimo inverno in Qatar. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le squadre che giocheranno i playoff e come funziona la nuova formula.

Le squadre impegnate nei playoff Austria

Galles

Italia

Macedonia del Nord

Portogallo

Repubblica Ceca

Scozia

Svezia

Turchia

Ucraina Polonia già in finale per l'esclusione della Russia

Come funzionano i playoff Ai playoff per Qatar 2022 partecipano le 10 squadre classificatesi al secondo posto durante la fase a gironi e le due migliori della scorsa Nations League (Austria e Repubblica Ceca) non qualificatesi durante la fase a gironi. Le 12 squadre sono state divise in tre raggruppamenti che comprendono, ciascuno, altrettanti percorsi attraverso due gare di semifinale (partita singola) e una finale (in caso di pareggio ci saranno supplementari ed eventuali rigori). Le vincitrici delle tre finali si qualificheranno ai Mondiali 2022.

Gli accoppiamenti e le gare in programma PERCORSO A

Semifinali Scozia-Ucraina - posticipata

Galles-Austria - giovedi 24 marzo alle 20.45 Finale Scozia/Ucraina Vs Galles/Austria - data da destinarsi PERCORSO B Semifinali Russia-Polonia* Svezia-Repubblica Ceca - giovedì 24 marzo alle 20.45 *Polonia già in finale per esclusione della Russia Finale Polonia Vs Svezia/Repubblica Ceca - martedì 29 marzo alle 20.45 PERCORSO C Semifinali Italia-Macedonia del Nord - giovedì 24 marzo alle 20.45 (stadio Barbera Palermo) Portogallo-Turchia - giovedì 24 marzo alle 20.45 Finale Italia/Macedonia del Nord Vs Portogallo/Turchia - martedì 29 marzo alle 20.45