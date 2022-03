È stato un duro risveglio quello dell'intera Italia calcistica, dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord che ha definitivamente escluso la Nazionale azzurra dalla corsa ai Mondiali. Il tempo delle riflessioni è iniziato, tra le tante il presidente federale Gravina ha sottolineato come per i club di Serie A "la Nazionale sia vissuta come un fastidio più che come opportunità di unione di un Paese intero". Puntuale è arrivata la risposta di Lorenzo Casini: "Le società di Serie A e i loro giocatori hanno sempre risposto positivamente alla chiamata della Nazionale e sempre lo faranno, anche perché si tratta dell'impegno sportivo che unisce il Paese e ci dovrebbe sempre far superare ogni appartenenza e ogni divisione. La Nazionale e' di tutti", le parole del presidente della Lega di Serie A.