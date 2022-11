De Ketelaere: “Felice della scelta Milan, devo migliorare”

“Per me è un grande passo, ma devo ancora migliorare, però sono felice della mia scelta”. Queste le parole di Charles De Ketelaere alla tv della federazione belga. Il giovane trequartista rossonero, attualmente in nazionale con il Belgio a pochi giorni dall’esordio Mondiale, ha spiegato così l’ambientamento con il nuovo club dopo il trasferimento dal Bruges in estate: “A livello calcistico devo ancora crescere sotto tanti aspetti. Sono tanti i fattori da considerare e io sono davvero contento di essere come sono”. Sulla città di Milano: “Non l'ho ancora visitata, non sono qui per fare il turista. L'atmosfera comunque mi piace anche soltanto in auto mentre guido”.