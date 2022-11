L'incidente dei missili in Polonia

Una precauzione presa in seguito all'episodio dei missili caduti in Polonia che hanno portato alla morte di due civili: se inizialmente si temeva potesse trattarsi di un'azione russa, le ultime indagini sembrerebbero far pensare a "uno sfortunato incidente", per usare le parole del presidente polacco Duda. Si tratterebbe infatti di missili della contraerea ucraina che hanno sbagliato rotta, ma di certo "non un attacco deliberato contro la Polonia" né alla Nato. In ogni caso, per evitare qualsiasi incidente, la nazionale polacca è stata accompagnata dai due aerei da guerra fino al confine meridionale della Polonia, con la federazione che su Twitter ha ringraziato i piloti dei caccia. Che dal canto loro hanno voluto mandare il loro "in bocca al lupo" ai giocatori mostrando dal finestrino un cartello con il motto che accompagnerà la Polonia in Qatar: "Łączy nas piłka", "Il pallone ci unisce".