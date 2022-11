Come si era temuto, disordini e scontri in Belgio dopo la sconfitta ai mondiali contro il Marocco. A Bruxelles, dove è numerosa la comunità di immigrati marocchini, automobili, motorini e monopattici elettrici sono stati dati alle fiamme. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, in divisa anti sommossa che hanno utilizzato idranti per disperdere i tifosi del Marocco.