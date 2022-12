"Da oggi Neymar si allena con il pallone"

Dopo la distorsione alla caviglia destra contro la Serbia, arriva un buon segnale per il giocatore del Psg. Il medico della nazionale brasiliana: "Oggi tornerà ad allenarsi con il pallone". La Seleção affronterà lunedì la Corea del Sud per gli ottavi di finale

Neymar, ancora a riposo a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata nella prima partita del Brasile ai Mondiali, riprende oggi ad allenarsi con il pallone. A dare la notizia il medico della nazionale sudamericana. Il Brasile lunedì affronterà la Corea del Sud negli ottavi di finale.



"Per quanto riguarda Neymar e Alex Sandro (infortunato ad una coscia, ndr) - ha detto il dottor Rodrigo Lasmar in conferenza stampa, dopo la confitta con il Camerun - non hanno ancora ripreso a lavorare con la palla. Sarà fatto da domani (sabato) ed è importante osservare come reagiscono. A seconda di questi prossimi due giorni, potrebbero essere o meno in condizione", ha aggiunto, mostrando più ottimismo per il laterale Danilo (distorsione alla caviglia), che "presenta un'evoluzione molto positiva".



Preoccupano invece Alex Telles e l'attaccante Gabriel Jesus, entrambi vittime di un problema al ginocchio ieri. Sono stati sostituiti durante la partita e dovranno essere sottoposti ad esami.