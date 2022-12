Sono già quattro le squadre qualificatesi ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. La manifestazione entra sempre più nel vivo e dopo gli accoppiamenti già stabiliti Olanda-Argentina e Francia-Inghilterra, oggi è la volta di conoscere il terzo accoppiamento degli ottavi che andrà a occupare un posto nella parte alta del tabellone. Scendono in campo i vice campioni del mondo della Croazia che dopo un girone eliminatorio tutt'altro che semplice e il secondo posto conquistato solo nell'ultima sfida contro il Belgio, affrontano la vera sorpresa di questi Mondiali. Il Giappone ha battuto prima la Germania (di fatto eliminandola) e poi la Spagna conquistato un sorprendente primo posto. La squadra di Moryiasu ha stupito per velocità e qualità e ora prova il terzo colpaccio del suo torneo. La vincente di questa sfida se la vedrà con chi prevarrà nell'altro ottavo in programma tra Brasile e Corea del Sud. Occhi puntati sulla Seleçao con Tite che recupera Neymar dopo l'infortunio alla caviglia patito nella gara d'esordio di Qatar 2022. L'avversario, la Corea del Sud, non sarà semplice da affrontare. La squadra di Paulo Bento ha conquistato la qualificazione battendo il Portogallo nei minuti di recupero dell'ultima sfida del raggruppamento.