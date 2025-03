Non sembra esserci pace per Edin Dzeko. L'attaccante si era già procurato circa un mese fa una frattura alla mano che lo aveva costretto a giocare con un tutore e un brutto taglio al sopracciglio ricucito con dei punti. Nell'ultima partita in nazionale contro la Romania si è aggiunto un altro guaio fisico: durante un contrasto di gioco, infatti, ha subito un'involontaria scarpata in faccia da Popescu che gli ha rotto il naso e reso il volto pieno di lividi. Le conseguenze dello scontro le ha mostrate direttamente il bosniaco sui social, con un viso incerottato e la mano che continua a essere fasciata. "All in or nothing" ci ha scherzato su il centravanti che, lo scorso 16 marzo, ha compiuto 39 anni e anche altri giocatori sui social si sono divertiti a prenderlo in giro per le sue condizioni, definendolo 'molto carino', come ad esempio Balotelli e Nainggolan. Messaggi di auguri anche dai suoi ex club, come il Wolfsburg, che ha commentato "Nessuno può fermarti, leggenda".