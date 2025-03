Poker Argentina, batosta Brasile: finisce 4-1

L'Argentina ha dominato ancora una volta il Brasile nel 'Clasico de las Americas' con una netta vittoria per 4-1 nelle qualificazioni sudamericane per la Coppa del mondo 2026, per la quale i campioni in carica si sono già qualificati. Dopo la vittoria per 1-0 in Uruguay venerdì, la nazionale albiceleste ha confermato il suo dominio nel calcio sudamericano e ora ha 31 punti (10 vittorie, un pareggio e tre sconfitte) in testa al girone unico

LE SQUADRE QUALIFICATE AL PROSSIMO MONDIALE