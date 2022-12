Southgate: "Sterling? Disponibile con la Francia"

Il ct inglese ha parlato del ritorno in ritiro di Sterling: "E' disponibile per giocare contro la Francia". Sul quarto di finale con i francesi: "Possiamo creare problemi alla Francia con il nostro gioco, non ha senso coprirsi. Rispetto a quattro anni fa sappiamo di avere le qualità per batterli”

Sterling sarà disponibile per il quarto di finale mondiale contro la Francia. Dopo il ritorno nel ritiro inglese in Qatar dell’attaccante, il ct inglese Gareth Southgate ha confermato che il giocatore del Chelsea torna a essere disponibile. Aveva saltato gli ottavi con il Senegal per tornare a Londra, per stare vicino alla famiglia vittima di un furto in casa da parte di uomini armati. In conferenza stampa, Southgate aveva detto di voler valutare le condizioni del giocatore: “Sterling? Lo valuteremo. Ha perso molti allenamenti e ha fatto due lunghi voli. Non è una buona preparazione per una partita di questo livello, ma vedremo come sta. Voglio i migliori calciatori disponibili e voglio vincere le partite – le parole del ct - Come allenatore devo riconoscere che ci sono alcuni momenti della vita in cui le persone sono più importanti”.