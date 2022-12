Il Marocco elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo che in Qatar vive l'epilogo più amaro: entra al 51', ha la possibilità di portare la sua squadra ai supplementari e alla fine abbandona il campo in lacrime, con la consapevolezza che non alzerà mai la Coppa del Mondo. Ecco la serata del portoghese riassunta in un video

MAROCCO-PORTOGALLO 1-0: CRONACA E PAGELLE