Il ct portoghese dopo l'eliminazione al Mondiale: "Le dimissioni non fanno parte del mio lessico, è un problema che non si pone. Domenica andrò a Lisbona e parlerò con il presidente. Ronaldo? Non mi pento, non cambierei nulla". Intanto arriva l'attacco della compagna di CR7, Georgina: "Il tuo amico e allenatore ha sbagliato, non si può sottovalutare il migliore giocatore del mondo" MAROCCO-PORTOGALLO 1-0, IL RACCONTO DEL MATCH

Tanta delusione e un futuro da scrivere, ma senza dimissioni. Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos respinge al mittente la possibilità di presentare le dimissioni dopo l'eliminazione dei lusitani dal Mondiale: "Domenica andrò a Lisbona e parlerò con il presidente per capire cosa è meglio per la nazionale - spiega - Non so se sia stato un fallimento. Dimissioni? È un problema che non si pone. Sono qui dal 2014, le dimissioni non fanno parte del mio lessico, né del presidente. Non siamo arrivati a tanto". In ottica futura, Santos ha ribadito la forza del gruppo: "La squadra ha qualità, potevamo fare meglio, i giocatori hanno lavorato tanto. Questa generazione continuerà ad avere opportunità per fare cose molto buone".

"Ronaldo? Non me ne pento" leggi anche Marianella: "Si chiude l'era di Cristiano Ronaldo" Inevitabile il tema Cristiano Ronaldo, escluso dall'undici titolare anche contro il Marocco: "Non me ne pento - ammette Fernando Santos - la squadra ha fatto molto bene contro la Svizzera. Cristiano è un grande giocatore e quando è entrato abbiamo capito che era necessario. Non ho rimpianti, non cambierei nulla. In termini di squadra non posso pensare con il cuore, ma con la testa".

Georgina attacca Santos: "Ha sbagliato" Su CR7 è arrivata l'immediata risposta della compagna Georgina che, attraverso i social, ha attaccato il commissario tecnico: "Oggi il tuo amico e allenatore ha sbagliato. Quell'amico per il quale hai tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che, quando ti ha fatto entrare in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi. Non si può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua 'arma' più potente. Non si può difendere qualcuno che non lo merita. La vita ci dà delle lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato". Più pesante il post della sorella di Cristiano: "Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione". Nella storia su Instagram, Elma Aveiro - come riferisce il quotidiano sportivo A Bola - lancia l'hashtag #fernandosantosout, ossia "fuori Fernando Santos dalla nazionale portoghese".