Dopo la grande delusione dell’eliminazione del suo Portogallo dal mondiale contro il Marocco , dopo le lacrime immortalate dalle telecamere delle tv a fine partita, sono arrivate le prime parole di Cristiano Ronaldo , che in Qatar ha visto sfumare il suo sogno mondiale. Il portoghese ha scritto un lungo messaggio su Instagram, a proposito del suo più grande sogno, ormai sfumato: “ Vincere un mondiale con il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera -queste le parole di CR7 sui social - Fortunatamente ho vinto molti titoli internazionali, anche con il Portogallo, ma portare il nome del nostro Paese al più alto livello al mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Nelle 5 edizioni dei mondiali a cui ho partecipato in 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso. Ho lasciato tutto sul campo. Non ho mai voltato le spalle alla lotta e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è finito".

CR7: "Tante speculazioni, ho sempre lottato per il Portogallo"

Nel suo lungo post su Instagram, CR7 sembra anche accennare anche alle tante polemiche che hanno accompagnato la sua partecipazione in Qatar. Dalle immagini iniziali del ritiro, con i presunti rapporti non proprio distesi con Cancelo e Bruno Fernanders, alle panchine nella fase a eliminazione diretta, fino alle voci di un possibile suo addio alla Nazionale durante il torneo: "Non vale la pena reagire a caldo -le parole del portoghese, che non fa riferimento diretto a nessun episodio- Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, su molto si è speculato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata nemmeno per un istante. Sono sempre stato a lottare per l'obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni e al mio Paese. Per ora non c'è molto altro da dire. Grazie Portogallo Grazie, Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato... Ora, speriamo che il tempo sia buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni”.