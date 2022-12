Ci sarà anche un po' d'Italia al Lusail Stadium per la semifinale dei Mondiali tra Argentina e Croazia in programma martedì 13 dicembre: Daniele Orsato sarà l'arbitro del match, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini e dal Var Irrati. Ecco la squadra arbitrale, tutta italiana, per il match tra la squadra di Scaloni e quella di Dalic

L'Italia non è al Mondiale ma c'è un pezzo del nostro Paese protagonista in Qatar. Si tratta della squadra arbitrale, designata per la prima semifinale di Qatar 2022. Sarà infatti Daniele Orsato l'arbitro di Argentina-Croazia, in programma a Lusail martedì 13 dicembre. Il fischietto di Schio sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone (Napoli) e Alessandro Giallatini (Roma 2), mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati (Pistoia) e Paolo Valeri (Roma 2), rispettivamente con il ruolo di Video Assistant Referee e Assistant VAR.