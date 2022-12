È un rigore che, suo malgrado, entrerà nella storia dei Mondiali e in particolare della nazionale inglese, come succede a molti rigori sbagliati. Harry Kane avrebbe potuto regalare il pareggio all’Inghilterra nel quarto di finale contro la Francia, ma dopo aver trasformato il rigore dell’1-1 è tornato sul dischetto e ha mandato alle stelle quello del possibile 2-2 . Come sarebbe andata nessuno lo può sapere, ma adesso è chiaramente il capitano inglese a finire nel mirino .

Il messaggio di Kane

Kane eguaglia Rooney, ma è un record amaro

Il Tottenham (in cui gioca anche Lloris, il portiere della Francia che ha beneficiato del suo errore) gli ha subito fatto sentire la vicinanza del club con un tweet, e il giorno dopo è arrivato anche il messaggio dello stesso Kane, attraverso Instagram.



“Sono assolutamente distrutto. Abbiamo dato tutto, e tutto si è ridotto a un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità”, scrive con riferimento al rigore. “Non ci si può nascondere, fa male e ci vorrà del tempo per superarlo, ma fa parte dello sport. Ora si tratta di usare l'esperienza per essere mentalmente e fisicamente più forti per la prossima sfida. Grazie per tutto il supporto durante il torneo: significa molto”. Parole da capitano e da sportivo vero: una conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, dello spessore dell’uomo Harry Kane.