Diciottomila magliette celebrative di un’impresa…che non è stata compiuta. Purtroppo per un imprenditore inglese del Dorset, che può essere considerato il campione mondiale dell’ottimismo, visto che dopo l’ottimo avvio del mondiale della nazionale dei Tre Leoni si era fidato lanciandosi in un affare rivelatosi poi non proprio tale. Karl Baxter -questo il nome dell’imprenditore- qualche settimana fa, forte dei risultati incoraggianti dell’Inghilterra nella fase a gironi, aveva accettato l’offerta di un fornitore che gli proponeva di acquistare delle magliette celebrative: 18mila pezzi di una t-shirt che assomiglia a quella indossata dagli inglesi in Qatar, con la scritta “Inghilterra campione del mondo 2022”, e l’aggiunta dell’ormai famigerato riferimento alla coppa che torna a casa. Non più il celebre “It’s coming home” degli Europei, sostituito da un “It’s finally home” che letto ora sa ancora più di beffa. Perché la Francia ha fatto fuori ai quarti la squadra di Southgate, già tornata a casa dal Qatar.