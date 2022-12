Theo: "Serata incredibile, Messi non ci fa paura"

Il difensore del Milan è al settimo cielo dopo la finale conquistata anche grazie al suo gol: "È stato un mese straordinario, abbiamo lavorato ogni giorno per arrivare a questo momento. Messi non ci fa paura, sappiamo che l'Argentina ha una squadra incredibile"

C'è la firma di Theo Hernandez sulla seconda finale consecutiva ai Mondiali della Francia. Proprio il difensore del Milan ha sbloccato la semifinale contro il Marocco, grazie al suo primo gol in carriera nella competizione: " È una serata incredibile - ammette Theo ai microfoni Rai - sapevamo che sarebbe stato un match difficile perché il Marocco ha una squadra forte. È stato un mese incredibile, abbiamo lavorato tutti i giorni per arrivare a questo momento. Adesso pensiamo alla finale". Theo Hernandez è già concentrato sulla finale di domenica contro l' Argentina e ha lanciato un messaggio all'albiceleste: " Messi non ci fa paura , sappiamo che l'Argentina ha una squadra incredibile. Dobbiamo recuperare bene per stare al meglio domenica".

E il Milan lo celebra: "Il Treno Hernandez"

leggi anche

Da Theo a Thuram: semifinali decise dai difensori

In attesa di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato insieme a Giroud, il Milan ha celebrato Theo Hernandez sui social per la qualificazione alla finale. "Il Treno Hernández diretto alla Finale è in arrivo al binario 22" ha scritto il club rossonero in un tweet.