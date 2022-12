Fernando Santos non è più il Ct del Portogallo

L'addio era ormai nell'aria e dopo alcuni giorni di riflessione in seguito alla sconfitta maturata dal Portogallo contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar, è arrivata la decisione: Fernando Santos non è più l'allenatore della nazionale portoghese. Nel comunicato pubblicato dalla Federcalcio portoghese si parla di addio consensuale avendo il Ct un contratto fino al 2024. "La Federcalcio portoghese e Fernando Santos hanno concordato di concludere un viaggio di grande successo iniziato nel settembre 2014 - si legge nella nota - Dopo una delle migliori partecipazioni di sempre della Nazionale nelle fasi finali del Mondiale, in Qatar, la Federcalcio e Fernando Santos ritengono che questo è il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo. Con Fernando Santos alla guida della Nazionale, il nostro Paese ha vinto per la prima volta due competizioni internazionali: l'indimenticabile Euro 2016, in Francia, e la Nations League, nel 2019. Oltre ai titoli vinti, Fernando Santos è diventato l'allenatore che vanta più partite e più vittorie alla guida della nazionale. È stato un onore avere un allenatore e una persona come Fernando Santos alla guida della Nazionale. La Federcalcio portoghese ringrazia Fernando Santos e il suo staff tecnico per i servizi forniti in otto anni unici e crede che questo ringraziamento venga rivolto anche a nome del popolo portoghese. Il CdA della FPF avvierà ora il processo di scelta del prossimo allenatore della nazionale".